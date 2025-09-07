Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 LEGISLATIVAS

Pareja: “Que el bonaerense sepa que La Libertad Avanza está preparándose para gobernar la Provincia”

El armador provincial libertario se mostró satisfecho con el desarrollo de las elecciones y destacó el "ejército" de fiscales que cuidó el voto de los bonaerenses. Críticó las "trapisondas" como robar o romper boletas.

Compartir