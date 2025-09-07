Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 CARRERA ELECTORAL

Pelea en el pago chico: la puja por las bancas en los 135 Concejos Deliberantes

Además de elegir diputados y senadores, este domingo se definen miles de bancas en los concejos deliberantes de los 135 municipios bonaerenses. Las composiciones legislativas locales serán clave para la gobernabilidad de los intendentes en lo que resta de su mandato.

Compartir