Sábado, 6 septiembre 2025
6 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025

Cobertura especial: las elecciones bonaerenses las vivís en La Tecla.info

Este domingo 7 de septiembre, La Tecla.info te trae la cobertura más completa de las elecciones bonaerenses

Cobertura especial: las elecciones bonaerenses las vivís en La Tecla.info
Las elecciones provinciales de este domingo 7 de septiembre las vivís al instante en La Tecla.info. Los resultados a nivel seccional y municipal, on line en el sitio especializado de la política bonaerense.

El detalle en cada una de las secciones electorales y también en los 135 distritos. Los vencedeores y los perdedores. Cómo quedará conformada la próxima legislatura y también el escenario en cada uno de los Concejos mujnicipales. Todos, absolutamente todos, estarán el domingo en La Tecla.info.

La Tecla.info y el detalle durante todo el día, especialmente a partir de las 18 horas, momento en el que empezarán a conocerse los primeros números.

Si todavía no formas parte de nuestra comunidad informativa te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales.

 
Instagram: @revistalatecla

Facebook: revista La Tecla 

X: @grupolatecla

¡Te esperamos! 

