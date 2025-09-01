Chau caravanas: La Libertad Avanza cerrará su campaña bonaerense bajo techo

LEGISLATIVAS 2025 Andrés Sosa

Kicillof y Milei eligen el Conurbano para subirse al ring y cerrar la campaña en PBA El Gobernador bonaerense prepara el tramo final del proceso electoral con visitas a varios municipios y el Presidente desembarcará en la Primera Sección. Las tensiones internas y el escándalo de las coimas atraviesan tanto al peronismo como a La Libertad Avanza.