Volver | La Tecla Municipios 22 de agosto de 2025 INTERCAMBIO PICANTE

Debate de candidatos en La Plata: seguridad, transporte y obras, entre los temas clave

Los aspirantes al Concejo Deliberante por el peronismo, la Izquierda, Somos Buenos Aires y el frente La Libertad Avanza confrontaron ideas en la sede de la Universidad del Este.

Compartir