Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de agosto de 2025 BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno aumentó a $230.000 el haber mínimo de jubilaciones y pensiones del IPS

La medida regirá desde el 1° de abril de 2025 e incluye un haber previsional de $138.000 más una compensación especial de $92.000. El Ejecutivo provincial destacó que el incremento busca armonizar las políticas previsionales con la política salarial y garantizar un piso de ingresos en el marco de la inflación

Compartir