Apps
Jueves, 21 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
21 de agosto de 2025
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno aumentó a $230.000 el haber mínimo de jubilaciones y pensiones del IPS

La medida regirá desde el 1° de abril de 2025 e incluye un haber previsional de $138.000 más una compensación especial de $92.000. El Ejecutivo provincial destacó que el incremento busca armonizar las políticas previsionales con la política salarial y garantizar un piso de ingresos en el marco de la inflación

El Gobierno aumentó a $230.000 el haber mínimo de jubilaciones y pensiones del IPS
Compartir

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó hoy, a través del Decreto N° 2066/2025, un incremento en los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones contributivas que otorga el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con la medida, a partir del 1° de abril de 2025 el haber mínimo total se fijará en $230.000. El esquema contempla un haber previsional mínimo de $138.000 y una compensación especial complementaria de $92.000, lo que conforma el monto total que percibirán los beneficiarios alcanzados por la disposición.

Según el texto oficial, la actualización responde a la necesidad de armonizar las políticas previsionales con la política salarial definida por el Poder Ejecutivo provincial, en línea con el artículo 54 del Decreto-Ley Nº 9650/80 y sus modificatorias.

El aumento, además, cuenta con respaldo presupuestario del IPS, luego de la evaluación de distintos organismos provinciales, entre ellos la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, la Dirección Provincial de Economía Laboral del Sector Público y la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística del Ministerio de Economía.

Asimismo, intervinieron en el proceso la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, que avalaron la medida.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

RELEVAMIENTO

Elecciones 2025: quiénes se suben al podio en el nivel de preferencias

Una reciente encuesta de CB Consultora en la Provincia de Buenos Aires dio cuenta de un escenario de alta polarización y fuerte volatilidad. Cómo se posiciona cada fuerza y candidato de cara a los próximos comicios

NOTICIAS MÁS VISTAS

En medio del escándalo, el Gobierno removió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

El Colorado Allan: de la persecución sindical al manejo de una caja millonaria en el RENAR

Cómo votaron los diputados bonaerenses el veto al aumento de las jubilaciones

La batalla para entrar al Congreso

Elecciones 2025: quiénes se suben al podio en el nivel de preferencias

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET