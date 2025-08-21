21 de agosto de 2025
BOLETÍN OFICIAL
El Gobierno aumentó a $230.000 el haber mínimo de jubilaciones y pensiones del IPS
La medida regirá desde el 1° de abril de 2025 e incluye un haber previsional de $138.000 más una compensación especial de $92.000. El Ejecutivo provincial destacó que el incremento busca armonizar las políticas previsionales con la política salarial y garantizar un piso de ingresos en el marco de la inflación
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó hoy, a través del Decreto N° 2066/2025, un incremento en los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones contributivas que otorga el Instituto de Previsión Social (IPS).
De acuerdo con la medida, a partir del 1° de abril de 2025 el haber mínimo total se fijará en $230.000. El esquema contempla un haber previsional mínimo de $138.000 y una compensación especial complementaria de $92.000, lo que conforma el monto total que percibirán los beneficiarios alcanzados por la disposición.
Según el texto oficial, la actualización responde a la necesidad de armonizar las políticas previsionales con la política salarial definida por el Poder Ejecutivo provincial, en línea con el artículo 54 del Decreto-Ley Nº 9650/80 y sus modificatorias.
El aumento, además, cuenta con respaldo presupuestario del IPS, luego de la evaluación de distintos organismos provinciales, entre ellos la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, la Dirección Provincial de Economía Laboral del Sector Público y la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística del Ministerio de Economía.
Asimismo, intervinieron en el proceso la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, que avalaron la medida.