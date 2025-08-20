Volver | La Tecla Nacionales 20 de agosto de 2025

El Congreso trata los proyectos de los gobernadores por los fondos

Luego de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad y sostener el del aumento a jubilados, los diputados debaten las iniciativas para redistribuir los aportes de la Nación a las provincias y el impuesto a los combustibles.

Compartir