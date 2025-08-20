El Congreso trata los proyectos de los gobernadores por los fondos
Luego de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad y sostener el del aumento a jubilados, los diputados debaten las iniciativas para redistribuir los aportes de la Nación a las provincias y el impuesto a los combustibles.
Luego del rechazo al veto del presidente de la Nación, Javier Milei, a la ley que declara la emergencia en discapacidad, y de que se sostuviera otro veto, al aumento de los haberes de los jubilados, los diputados nacionales debaten ahora los proyectos impulsados por gobernadores para la redistribución de los aportes del tesoro nacional (ATN) y el producido del impuesto a los combustibles.
Ambas iniciativas son rechazadas por el presidente de la Nación, Javier Milei, y su gobierno, por la misma razón declarada que en el caso de los otros proyectos mencionados: argumentan que producirán déficit fiscal.
Los dos proyectos fueron aprobados en el Senado el 10 de julio, y ahora se tratan en Diputados, que, si los ratifica, los convertirá en leyes. Pero Milei podría proceder a vetar esas normas, generando el mismo circuito que se dio en los otros casos.
Estas iniciativas son las que motorizaron la convocatoria a la sesión especial de hoy en la Cámara baja del Congreso Nacional. El gobierno libertario aspiraba a que no hubiera quórum, pero los bloques opositores alcanzaron la mayoría necesaria para sesionar.