Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2025 JUSTICIA

Candidato a diputado por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género

Federico Bojanovich, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y referente libertario en Ensenada, enfrenta un proceso judicial por violencia de género que ya fue elevado a juicio. La víctima solicitó medidas de restricción perimetral y de cese de hostigamiento.

Compartir