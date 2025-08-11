Elecciones 7S: el Gobierno entre el búnker de Fuerza Patria y la publicación del escrutinio

Lasen la provincia de Buenos Aires generan debates de distintos calibres y la polémica está a flor de piel, sobre todo en el marco de la interna que atraviesa el peronismo. Elencara un proceso inédito hacia el 7 de septiembre y pendulea entre las tareas institucionales y las políticas.El sábado pasado se llevó a cabo una prueba prueba del sistema de transmisión y recepción de datos de cara a los comicios provinciales. La misma se realizó en el centro de cómputos que dispuso elen la sede emplazada en la localidad de Monte Grande, distrito de Esteban Echeverría.La actividad tenía el objetivo ultimar detalles hacia ely en la que se espera la participación de funcionarios, autoridades electorales, fiscales de las fuerzas políticas y medios de comunicación. En la oportunidad se verificó como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa.Al respecto, el ministro de Gobierno,, detalló que “se trabajó desde 5.555 locales de transmisión en toda la provincia. Se abrieron las escuelas, se instalaron los sistemas y se hizo una prueba de transmisión. Entre los cuales también hay 220 sucursales electorales digitales, es decir, las oficinas del Correo Argentino”.“Trabajaron grupos operativos compuestos de 341 operadores de recuento entre delegados y digitadores, 112 agentes de soporte entre mesa de ayuda y mesa de gestión de incidencias. Lase hizo a través de los kits que distribuye el Correo Argentino en los establecimientos de votación y los resultados de la prueba fueron realmente muy satisfactorios”, añadió.Bianco indicó que “la prueba fue de 44.153 telegramas que salieron de esos 5.555 establecimientos y. El objetivo era superar el 80% porque después ahí se analiza qué es lo que falló, qué es lo que hay que mejorar”. Asimismo, expresó que “se pudo transmitir de 4.747, casi un 86% de los establecimientos. Los que no pudieron transmitir puede haber sido por algún problema técnico, por alguna escuela que no se pudo abrir, etcétera. Pero esas son cuestiones que ahora queda hacer la sintonía fina para el simulacro del 23 de agosto”.En cuanto a la carga de datos, fuentes oficiales sostienen que la. También se conoció que los números pueden ser publicados oficialmenteSobre el aspecto político,. Comienza una nueva semana clave en la que Fuerza Patria debe definir candidaturas para la lista de diputados nacionales y hasta ahora no hay avances claros.Como si fuera poco, la coalición formada para pelear el 7 de septiembre contrapor ahora no tiene a la misma tropa para la que se inscribió hacia el 26 de octubre. El, conducido por, no está incluido y existe la posibilidad de que presente su propia boleta.Hasta el momento nadie arriesga sobre cómo puede terminar la historia, pero lo cierto es que. El escenario no aparenta ser fácil y todo se resolverá sobre la hora del domingo que viene.Kicillof repite que el objetivo es ir en listas conjuntas y con todos adentro, pero no expresa públicamente un posicionamiento crítico hacia la actitud de Grabois. En la misma sintonía que para las negociaciones provinciales,No obstante, cerca del Gobernador bonaerense adelantaron que piensan en. A su vez, indicaron que invitarán a todos los sectores del oficialismo para que confluyan en un espacio y esperar los resultados.En principio--para no herir susceptibilidades- y se centran la búsqueda en un espacio amplio para albergar tanto a la dirigencia como a la militancia. La incógnita que se abre ahora es la de si efectivamente estarán todas las tribus presentes. No obstante, a diferencia de otras elecciones, existe la intención de esperar el escrutinio en tierras bonaerenses y no porteñas.