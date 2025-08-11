Apps
A LA CANCHA

Somos Buenos Aires: con IA y el rosa como protagonista lanzó su primer spot de campaña

La alianza de centro dio a conocer el video en el que predomina el color elegido para las legislativas de septiembre. Sin mensajes de texto ni voz, recorre diversos ambientes de la actividad de los bonaerenses.

A menos de un mes para las elecciones legislativas, Somos Buenos Aires acelera en su campaña electoral y lanzó su primer spot bonaerense rumbo al 7 de septiembre.

El video que no muestra frases escritas ni cuenta con un audio en off- tiene una abrumadora predominancia del color rosa, tonalidad elegida como elemento distintivo del frente que reúne a radicales, “lilitos”, socialistas, peronistas no kirchneristas y vecinalistas.

Las imágenes, realizadas a través de la utilización de Inteligencia Artificial (IA) recorren diversas actividades y escenarios de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, en los que aparece el cartel de la alianza de centro.
 Así, el spot muestra a diversas personas en la cocina de un hogar, un taller mecánico, la caja de un supermercado, una persona mayor con un carrito de la compra, un taxi, una partido de fútbol protagonizado por chicos, un adolescente con su computadora y distintos ambientes de trabajo.

Como informó La Tecla.info, el frente presentó días atrás su boleta, con las huellas digitales humanas reemplazando a las dos letras “o” de la palabra Somos.

Uno de los primeros en mostrar el rosa fue el intendente de Tigre y primer candidato a senador provincial por la Primera Sección, Julio Zamora, quien viralizó una imagen de la camiseta rosa del Inter de Miami, equipo en el que juega el astro argentino Lionel Messi.
 

