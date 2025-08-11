Somos Buenos Aires: con IA y el rosa como protagonista lanzó su primer spot de campaña

PASO A PASO
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Así, el spot muestra a diversas personas en la cocina de un hogar, un taller mecánico, la caja de un supermercado, una persona mayor con un carrito de la compra, un taxi, una partido de fútbol protagonizado por chicos, un adolescente con su computadora y distintos ambientes de trabajo.
El 7-9 en la provincia de Buenos Aires, hay una alternativa que te elige. Que quiere salir del estancamiento pensando en todos. Lejos de los fracasos pasados y del presente tan insensiblemente violento.— Fernando Pérez (@FerPerezQuilmes) August 10, 2025
Construyamos algo distinto. pic.twitter.com/cGo8UhUhRs