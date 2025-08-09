9 de agosto de 2025
RANCHO APARTE
Concejales camporistas primerearon el bloque Fuerza Patria y dejaron afuera a un edil del MDF
En el municipio de Brandsen, concejales de La Cámpora que responden al intendente Fernando Raitelli armaron su propio espacio y dejaron afuera al edil kicillofista Lucas Bronicardi. En abril, el concejal kicillofista votó en contra de un proyecto del intendente y tuvo reiteradas críticas hacia su gestión.
En Brandsen, el Concejo Deliberante está constituido por un miembro de La Libertad Avanza, 6 de Juntos por el Cambio y 6 de Unión por la Patria. Sin embargo, cinco de los ediles peronistas optaron por cortarse solos y forjar un nuevo bloque, sin Bronicardi.
El nuevo bloque, llamado Fuerza Patria, nació a raíz de los desencuentros entre La Cámpora y Bonicardi. En abril, el concejal kicillofista votó en contra del proyecto del intendente para instalar una planta de generación termoeléctrica en el kilómetro 49 de la Ruta 2, lo que generó el enojo del kirchnerismo que, como venganza, lo dejó solo en un bloque.
Vale aclarar que, días atrás Bronicardi se había referido a la interna que mantiene con el intendente Raitelli cuando, en una conferencia de prensa, criticó la gestión municipal, cuestionó la transparencia en el manejo de fondos y anunció que no competirá en las elecciones legislativas de este año.
Allí mismo, Bronicardi anunció que sólo trabajarán durante la campaña para la lista seccional de la coalición. Así mismo expresaron que no van a militar la lista encabezada por Poncetta por haber sido excluidos del armado de la misma. El edil confirmó que, pasadas las elecciones de septiembre, conformara un bloque unipersonal separándose del bloque oficialista, el cual hoy integra. Sin embargo, se le adelantaron y lo dejaron afuera de primera mano.
“Las diferencias no son sólo en las ideas, sino en los modos. No es el peronismo que esperábamos. Nosotros somos de la línea del gobernador. Creemos que es la esperanza de la República Argentina. Hoy está luchando contra la motosierra y ha recibido fuego enemigo y fuego amigo. Pero el daño no es solo contra el gobernador, es contra todos los bonaerenses”, remarcó el concejal referenciado en Kicillof.
Además, Bronicardi se hizo eco de los dichos del candidato camporistas Gastón Poncetta, quien dijo que tiene “el 99% del personismo con él”. “Me parece que si hacemos la cuenta, matemática a marzo. ¿Entonces qué somos todos nosotros? ¿Qué son todos estos espacios políticos que estamos acá? No le mientan a la gente. Si no estamos todos juntos, no digan que lo estamos”, lanzó.
“No se dejen usar. Ahora van a salir con todo el aparato clientelista: chapas, tirantes, mercadería. Si se acuerdan de vos cada dos años, te están faltando el respeto. Nosotros no vamos a estar en esta elección. Sin embargo, vamos a seguir militando por el gobernador”, dispuso Bronicardi contra el intendente de Brandsen.