6 de agosto de 2025
PREOCUPACION
Internaron por una diverticulitis aguda a Diego Reyes: cómo es su estado de salud
El Municipio de Puan emitió un comunicado oficial confirmando la internación del intendente, quien se encuentra cursando un cuadro de diverticulitis aguda. La noticia, que había generado especulaciones por el hermetismo inicial del entorno municipal, fue aclarada con la información sobre su estado de salud.
El intendente de Puan, Diego Reyes, se encuentra internado en el hospital de Darregueira. Cabe recordar que Diego Reyes, luego del acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, decidió apostar por su propia estrategia e ir con el Frente Potencia.
Según informaron desde el municipio, el jefe comunal está cursando “un cuadro de Diverticulitis Aguda, que requiere tratamiento con antibióticos y analgésicos por vía endovenosa”.
Además, según informaron, “actualmente, su estado de salud es bueno, está de buen ánimo y comprometido a cumplir con el tratamiento para poder regresar pronto a sus tareas habituales”.
La diverticulitis aguda es una inflamación o infección de los divertículos, que son pequeñas bolsas o sacos que se forman en la pared del intestino grueso, generalmente en el colon. Esta condición puede causar dolor abdominal, fiebre, náuseas y cambios en los hábitos intestinales.
Diego Reyes, luego del acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, decidió apostar por su propia estrategia e ir con el Frente Potencia.