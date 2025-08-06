Volver | La Tecla Municipios 6 de agosto de 2025 PREOCUPACION

Internaron por una diverticulitis aguda a Diego Reyes: cómo es su estado de salud

El Municipio de Puan emitió un comunicado oficial confirmando la internación del intendente, quien se encuentra cursando un cuadro de diverticulitis aguda. La noticia, que había generado especulaciones por el hermetismo inicial del entorno municipal, fue aclarada con la información sobre su estado de salud.

