Pablo Romá: “Hay que bajar el tono, no se puede discutir política de esa manera”

El analista político evaluó el cierre de listas en diálogo con el programa Desconfiados, que se mite por Cadena Río (88.7 FM). Los insultos de Milei, el desdoblamiento y la estrategia de las candidaturas testimoniales.

