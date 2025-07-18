18 de julio de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
La lista que tendrá La Libertad Avanza para concejales en Mar del Plata
Fernando Muro encabezaría la lista. Lo seguirían Florencia Ranellucci, Rolando Demaio, Noelia Alvarez Rios, Marcelo Cardoso, Agustina Marchen, Rodrigo Emiliani, Carolina Muzzio y Cristian Beneito. Una nómina sin radicales.
A menos de 48 horas del cierre de listas, ya comenzaron a aparecer los nombres de quienes integrarán las boletas para concejales en General Pueyrredon. El primer frente en dar el puntapié fue La Libertad Avanza.
Se conoció que los candidatos a ediles para las elecciones del 7 de septiembre pertenecerán al espacio que combina los colores amarillo y violeta. El actual secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, encabezaría la nómina para renovar su banca.
La lista se completa con Florencia Ranellucci, Rolando Demaio, Noelia Alvarez Rios, Marcelo Cardoso, Agustina Marchen, Rodrigo Emiliani, Carolina Muzzio, Cristian Beneito, Silvia González, Daniel Martínez y Yanina Sosa.
El dato más importante que dejó la boleta de LLA es que no hay radicales en la nómina. Todo indicaría que a la UCR abadista le quedaría como opciones cerrar dentro de Somos Buenos Aires o ir por una “tercera vía”.