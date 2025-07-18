Apps
Viernes, 26 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
18 de julio de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA

La lista que tendrá La Libertad Avanza para concejales en Mar del Plata

Fernando Muro encabezaría la lista. Lo seguirían Florencia Ranellucci, Rolando Demaio, Noelia Alvarez Rios, Marcelo Cardoso, Agustina Marchen, Rodrigo Emiliani, Carolina Muzzio y Cristian Beneito. Una nómina sin radicales.

La lista que tendrá La Libertad Avanza para concejales en Mar del Plata
Compartir

A menos de 48 horas del cierre de listas, ya comenzaron a aparecer los nombres de quienes integrarán las boletas para concejales en General Pueyrredon. El primer frente en dar el puntapié fue La Libertad Avanza.

 
Se conoció que los candidatos a ediles para las elecciones del 7 de septiembre pertenecerán al espacio que combina los colores amarillo y violeta. El actual secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, encabezaría la nómina para renovar su banca.

 
La lista se completa con Florencia Ranellucci, Rolando Demaio, Noelia Alvarez Rios, Marcelo Cardoso, Agustina Marchen, Rodrigo Emiliani, Carolina Muzzio, Cristian Beneito, Silvia González, Daniel Martínez y Yanina Sosa.
 

El dato más importante que dejó la boleta de LLA es que no hay radicales en la nómina. Todo indicaría que a la UCR abadista le quedaría como opciones cerrar dentro de Somos Buenos Aires o ir por una “tercera vía”.

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

DESPLOME

El peronismo se entusiasma: a un mes de las elecciones, cae la imagen de Javier Milei

Las últimas encuestas muestran un deterioro en la imagen del Presidente y su gestión. Mientras tanto, Axel Kicillof y el peronismo capitalizan la caída del oficialismo y se perfilan con ventaja rumbo a las elecciones legislativas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Que los cumplas feliz: en su cumpleaños, el Gobernador recibió un tierno saludo en redes

Kicillof, los intendentes y el dilema hacia las elecciones de octubre

El peronismo aprovecha la caída de Milei y se entusiasma para ganar en octubre

La Libertad Avanza a vuelo libre

Como “mensaje disciplinador”, transmitieron las torturas de las chicas en vivo por redes sociales

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET