4 de julio de 2025

Motosierra al Día de la Independencia: la gestión libertaria canceló el desfile militar

Para ahorrar la erogación correspondiente a la celebración, el Gobierno nacional resolvió suspender todo tipo de actividades oficiales vinculadas a la Independencia de nuestro país.

