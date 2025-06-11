El Senado bonaerense siente el impacto de la condena a CFK: se cae la sesión de hoy
La Cámara Alta estaba convocada para esta tarde, con la aprobación de pliegos judiciales en el centro de la escena. Esta mañana estaba prevista la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que se cayó por la situación derivada de decisión de la Corte Suprema.
Las consecuencias y rebotes por la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner sigue sucediéndose, tras la decisión de la Corte Suprema de ratificar el fallo de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos a la expresidenta.
El Senado provincial se convirtió esta mañana en caja de resonancia del impacto político, en una jornada en la que la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, había convocado a sesión ordinaria para tratar la aprobación de decenas de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo.
A primera hora de esta mañana estaba prevista, además, la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que daría la puntada final al grupo de propuestas para cubrir cargos en la Justicia provincial, que se vio engrosado en los últimos días con el envío de una docena de nuevos pliegos.
Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.
Sin embargo, la cita fue cancelada, de manera que no habrá resolución por parte de la comisión que preside el camporista Emmanuel González Santalla.
Además, desde la oposición habían puesto en duda la realización del debate en el recinto ante la posibilidad de que el cristinismo pretendiese insistir con el proyecto del peronista Luis Vivona que permite la reelección indefinida de legisladores y concejales.
Días atrás, la negativa de la oposición y la ausencia de la massista Sofía Vanelli impidieron al bloque que comanda Teresa García llegar al quorum para tratar la propuesta, que podría volver a estar en el candelero para la semana próxima.