11 de junio de 2025
PRISION E INAHIBILITACION
Uno por uno, quiénes son los otros condenados en la Causa Vialidad tras el fallo de la Corte
La Corte Suprema publicó este martes el fallo que confirmó y dejó firme la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Además de la expresidenta, otros 8 empresarios y exfuncionarios fueron condenados. El fallo y la lista de nombres con sus respectivas condenas.
La Corte Suprema de Justicia resolvió esta tarde ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la “Causa Vialidad”.
Luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocará a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz a una reunión en el Palacio de Tribunales, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el artículo 84 del Reglamento para la Justicia Nacional, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión en la causa que investigaba las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, un fallo que fue confirmado por la Cámara de Casación.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, a través de un oficio dirigido a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, solicitó la asignación de dependencias y la necesidad de considerar las características individuales de cada condenado para determinar su lugar de detención, especialmente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, debido a su edad y las especiales condiciones de seguridad requeridas por su pasado como Presidenta y Vicepresidenta de la Nación.
Entre ellos se encuentran ex figuras clave de la administración pública y tanto del gobierno nacional como exfuncionarios del gobierno de Santa Cruz:
Nelson Guillermo Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, de 79 años, es uno de los condenados. Ingeniero electricista de profesión, Periotti fue una pieza fundamental en la adjudicación de contratos de obra pública que están bajo la lupa judicial. Seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
José Francisco López, conocido por el escándalo de los bolsos con dinero, también deberá cumplir su condena. López, de 64 años, fue Secretario de Obras Públicas de la Nación y su rol en la trama de corrupción ha sido ampliamente documentado. Seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Lázaro Antonio Báez, de 69 años, empresario y figura central en la trama de corrupción, fue condenado en esta causa a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria en El Calafate cumpliendo 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa "la ruta del Dinero K".
Mauricio Collareda, de 53 años, ingeniero civil y ex Jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, es otro de los condenados. Su participación en la adjudicación irregular de contratos lo ha llevado a enfrentar la justicia. Cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Raúl Osvaldo Daruich, de 68 años, también ingeniero civil y ex Jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, deberá cumplir su condena. Su implicación en la causa ha sido significativa debido a su rol en la estructura de la Dirección Nacional de Vialidad. Tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Juan Carlos Villafañe, de 67 años, con estudios secundarios incompletos y ex Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, es otro de los condenados. Su gestión en la provincia ha sido cuestionada por las irregularidades detectadas. Cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Raúl Gilberto Pavesi, de 73 años, ingeniero en vías de comunicación y ex Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, también deberá cumplir su condena. Su experiencia y posición no lo eximieron de las responsabilidades penales. Cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
José Raúl Santibáñez, de 60 años, con estudios secundarios incompletos y ex Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, es otro de los implicados. Su rol en la administración provincial ha sido clave en la investigación. Cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El oficio destaca la necesidad de considerar las características individuales de cada condenado para determinar su lugar de detención, especialmente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, debido a su edad y las especiales condiciones de seguridad requeridas por su pasado como Presidenta y Vicepresidenta de la Nación.
Este fallo y las medidas subsecuentes subrayan el compromiso del poder judicial argentino en la lucha contra la corrupción y la impunidad, marcando un precedente significativo en la historia judicial del país.