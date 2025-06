Massa visitará a CFK por la tarde para expresar su apoyo ante y cuestionar a la Justicia

Luego del acto que encabezó Cristina Kirchner en la sede del PJ nacional en medio de los rumores de una inminente detención, Sergio Massa se comunicó con la expresidenta y le expresó su apoyo. Asimismo, desde el Frente Renovador expresaron cuestionamientos al proceso judicial en el marco de la Causa Vialidad.



Según pudo conocer La Tecla, el exministro de Economía habló anoche con la titular del justicialismo y en la conversación que mantuvieron quedaron en reunirse a la brevedad. En principio el dirigente irá con intendentes y legisladores y se espera que el encuentro sea alrededor de las 17. En tanto, desde la fuerza política que comanda el tigrense avisaron que brindarán "su apoyo institucional".



En tanto, desde el massismo hicieron saber que el caso que envuelve a CFK y por el que fue condenad a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, es "un mamarracho jurídico". En ese sentido, explicaron que "no hay respeto por el principio de responsabilidad objetiva del derecho penal. Y a partir de este antecedente, todo líder de una organización política empresaria o social puede ser finalmente culpado de actos de sus inferiores".



A su vez, caracterizaron que el país se encuentra en "una crisis institucional profunda que afecta el funcionamiento del Estado" y que "la judicialización de la política erosiona y debilita la democracia".



En cuanto a la posibilidad de Cristina no pueda ser candidata, en el FR señalaron que "la Justicia no debe reemplazar la voluntad electoral de los argentinos". Además, sostuvieron que "un proceso electoral correcto debe desarrollarse sin interferencias judiciales".



El lunes por la tarde CFK encabezó un acto en CABA a A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. Allí estuvo acompañada por dirigentes de distintos espacios políticos y finalmente contó con la presencia del gobernador, Axel Kicillof, luego de un día plagado de especulaciones sobre su participación.



“Yo soy una fusilada que vive”, graficó además Cristina, parafraseando las célebres palabras que cita Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre, sobre la historia de los aleves fusilamientos de 1956. “Vamos a seguir estando acá, le guste a quien le guste”, enfatizó la exmandataria.