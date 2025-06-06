Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de junio de 2025 DURISIMO

Nueva escalada en el conflicto entre la Universidad de Moreno y la gestión Mariel Fernández

El rector Hugo Andrade denuncia la ocupación del Consejo Escolar en un edificio de la UNM y critica la falta de respuesta de autoridades. “Es un intento de someter a la Universidad”, afirmó.

