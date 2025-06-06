6 de junio de 2025
DURISIMO
Nueva escalada en el conflicto entre la Universidad de Moreno y la gestión Mariel Fernández
El rector Hugo Andrade denuncia la ocupación del Consejo Escolar en un edificio de la UNM y critica la falta de respuesta de autoridades. “Es un intento de someter a la Universidad”, afirmó.
El enfrentamiento entre la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y la Municipalidad de Moreno sumó un nuevo capítulo tras la reciente puesta en funcionamiento del Consejo Escolar en un edificio construido en un predio de la casa de altos estudios. El rector de la UNM, Hugo Andrade, expresó su enérgico repudio a las autoridades locales y provinciales, denunciando lo que considera un abuso sistemático contra la institución.
En relación con esta situación, Andrade señaló que “el lunes último fuimos sorprendidos por la mudanza y puesta en funcionamiento del Consejo Escolar en el edificio construido en el predio de la UNM”. Además, destacó que “la causa por la nulidad de los actos ilegales que permitieron este abuso ya lleva más de 2 años y cientos de fojas, sin que aún haya sido abierta a prueba”. En este sentido, añadió que “peor suerte tienen los pedidos de medidas cautelares contra la obra del Consejo Escolar, ya que el primer intento no prosperó por el conflicto que se suscitó entre la Municipalidad y la adjudicataria y el segundo, fue concluido en tiempo récord por una cooperativa organizada por la misma Municipalidad”. Según el rector, “más allá de las irregularidades plagadas en ambas contrataciones y que pueden ser objeto de cuestionamientos que exceden lo que aquí importa, dan cuenta de que fueron impulsadas con el único objeto de someter a la Universidad, como no pocas veces hemos dicho”.
Andrade anticipó que “seguramente en los próximos días el edificio será inaugurado por la Intendenta Municipal de Moreno, Mariel Fernández, quizás con el acompañamiento de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, verdadera destinataria del mismo y que con su absoluto silencio ante las varias solicitudes y cartas remitidas y nunca respondidas, lamentablemente lo ha consentido”. A su vez, denunció que “hoy mismo, a título más que desafiante, la Municipalidad nos ha hecho saber por un cartel, de la construcción de otros 3 edificios idénticos en el mismo predio, también destinados al usufructo de la provincia de Buenos Aires”. Por ello, advirtió que “la nula respuesta de las autoridades nacionales, provinciales y obviamente, municipales, a lo que debe agregarse la falta de resolución de la controversia por la vía judicial, han puesto definitivamente en crisis el proyecto educativo de la Universidad”.
El rector también acusó a la gestión municipal de sostener una postura contraria a la UNM desde su inicio, afirmando que “este anuncio no menor, es un escalón más en el planteo que sostiene este gobierno municipal desde su inicio, que entiende a la Universidad como objeto de su sometimiento”. En este contexto, recordó que “las primeras señales de esta concepción, debemos encontrarlas en las declaraciones de la presidenta del Concejo Deliberante, apenas iniciada su gestión, cuando planteó que la UNM no era receptiva a las necesidades del pueblo de Moreno y en el verdadero paso de comedia que fue votar, contra de una declaración de beneplácito del cuerpo por la celebración del décimo aniversario de la UNM en 2020”.
Asimismo, Andrade señaló que “ya hacia fines de ese año, la intendenta fijó claramente su posición contra la Universidad, al desentenderse de la solución acordada por el edificio de la ESPUNM con los gobiernos nacional y provincial, al negarse a firmar el Convenio de Colaboración que formalizó el ‘préstamo’ del edificio a la Escuela Nº 37 y el compromiso de las obras nuevas a realizar”. En este sentido, afirmó que “lo que acontece con esta obra, es la consumación de un planteo originario y constitutivo de esta gestión, de oposición a la Universidad por todos los medios que estén a su alcance y que han significado la total falta de cooperación institucional e interacción en cualquier cuestión de interés público”.
El rector también criticó que “con la perspectiva que nos dan estos 5 largos años de gobierno municipal, advertimos infinidad de decisiones destinadas a erosionar y someter a la UNM, aún a costa del erario público, ya que para ello, la Municipalidad no ha escatimado en gastos para construir, por ejemplo, un centro universitario, o financiar toda clase de actos y expresiones de sus simpatizantes dentro de la Universidad, por mencionar algunos hechos”.
Además, denunció que “al hacer culto del diálogo e interacción con cualquier otra Universidad que no sea la UNM, ha llegado al extremo de firmar un acuerdo con una asociación civil que intenta obtener una licencia (nunca concedida) para erigir una universidad privada, a la cual ha concedido tierras fiscales para radicarse en Moreno, cuando en simultáneo, se las ha negado a la provincia para que pueda construirse el edificio propio de la Escuela Nº 37”.
Andrade expresó su convicción de que “todos estos hechos son expresión de un secreto ‘decreto de aniquilamiento’, que a todas luces, es irracional, inconducente y que a esta altura, no solo pone en riesgo el futuro de la ESPUNM o la UNM, sino de Moreno; ya que es inviable gobernar con odio, insensibilidad y mentira para con quienes no forman parte de su corte o simpatías”. En este marco, sostuvo que “este gobierno no planifica el futuro de Moreno, salvo en lo que hace a su estrategia de sometimiento de esta Universidad, y que ocupa un lugar central en su agenda de gobierno”.
Frente a esta situación, el rector hizo un llamado a la acción, afirmando que “ante cada abuso que sufrimos con estos hechos, se vuelve cada vez más urgente que la justicia o las autoridades nacionales y provinciales intervengan y pongan freno a esta violencia institucional que ha afectado severamente nuestro funcionamiento y futuro y con ello, el derecho a la educación de nuestros hijos”. En este sentido, subrayó que “lo que acontece ya no se trata de la mera defensa del proyecto de la ESPUNM, sino de la defensa de la institución universitaria en su integridad y autonomía”.
Andrade reconoció la gravedad del conflicto, destacando que “esto es inédito, ya que no se registran antecedentes de oposición de un gobierno local a su Universidad en estos términos y con este grado de violencia”. Además, expresó su preocupación por “los temores de la comunidad educativa y de familias de la ESPUNM en particular y de la UNM general, a las represalias que pueda ejercer el gobierno municipal en sus vidas o en sus empleos y que exceden las pintadas callejeras, volanteadas o insultos desde el ágora, a los que ya nos tienen acostumbrados”.
A pesar de estas dificultades, el rector instó a la comunidad a persistir en el reclamo, señalando que “la situación extrema a la que hemos llegado, exige insistir en el esfuerzo del reclamo público y la visibilización de estos hechos, de modo que la sociedad y sus representantes, tomen conciencia y se manifiesten a favor de la defensa irrestricta de la universidad y su autonomía”. En este sentido, valoró que “las expresiones de no pocas voces ajenas a la Universidad y dirigentes locales al respecto, debe alentarnos a seguir adelante, así como la voluntad de constituir el Foro de Defensa de la ESPUNM por muchos miembros de ambas comunidades y que, con su esfuerzo, están tratando de sostener este desigual embate que sufre la Universidad”.
Finalmente, Andrade reafirmó el compromiso de la UNM con su comunidad, destacando que “a 15 años del nacimiento de la UNM, ya conformamos una comunidad universitaria vigorosa, con identidad propia y somos parte de los deseos y destinos de este pueblo de Moreno, lo que no puede ser impedido ni disminuido por ningún gobierno de turno, sin atentar con sus propias bases, en su deber de garantizar el bienestar de todos y mayores oportunidades para nuestros hijos”.