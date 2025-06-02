2 de junio de 2025
ECONOMIA
Coparticipación: los números que dejó el reparto de mayo y aviva el reclamo en PBA
En el mes de mayo los fondos que la Nación le envía a la administración bonaerense registraron un incremento respecto al mismo periodo del 2024. Cómo marca la comparativa interanual y que se espera para el próximo mes
En mayo de este año llegaron al territorio bonaerense $ 1.252.151,7 millones en concepto de coparticipación nacional y el año pasado en el mismo mes la transferencia fue de $ 1.099.800,3 millones.
Esa diferencia de $152.351,4 millones implicó que los recursos federales crecieran un 13,8% en la comparación interanual.
Un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dio cuenta que, en mayo de 2025, se observa un derrumbe interanual de los Recursos de Origen Nacional de 23,3% en términos reales (considerando una inflación en mayo de 2,0%).
Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 26,2% i.a. Estas caídas responden a una base de comparación extraordinariamente alta: en mayo se concentran los pagos del saldo del impuesto a las ganancias de empresas que cierran su ejercicio fiscal en diciembre.
La recaudación de mayo 2024 fue extraordinariamente alta producto de la devaluación, de diciembre 2023, que implicó importantes ganancias de capital para las empresas con activos dolarizados.
La información que suministra la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación, toma en cuenta los fondos que son depositados por parte del gobierno Federal en las arcas bonaerenses.
Los recursos transferidos a las administraciones provinciales surgen desde tributos tales como el IVA, el Fondo Compensador, el impuesto al Combustible y el gravamen a las ganancias. Se excluye para este informe cualquier dinero que llegue por fuera de la coparticipación nacional de impuestos.