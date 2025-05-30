30 de mayo de 2025
SELLO PROPIO
En búsqueda del voto “decepcionado”, nace una nueva agrupación peronista
Legisladores y dirigentes peronistas lanzaron este jueves "Primero la Patria", una agrupación dentro del PJ que busca contener a los sectores sociales que se encuentran "decepcionados" con la política tradicional.
La nueva corriente dentro del justicialismo promocionó su surgimiento con una serie de afiches con los que empapeló la ciudad de Buenos Aires con consignas como "Nadie se salva sólo" o "No es libertad. Es Entrega".
Primero la Patria formalizó su inscripción al PJ mediante una carta dirigida a su presidenta, Cristina Kirchner, en la que sus integrantes manifestaron su "compromiso en repensar el presente y el futuro, generando nuevas convocatorias que recuperen a los compañeros decepcionados de la política tradicional".
Entre los que componen la nueva fuerza dentro del peronismo se encuentran el senador Sergio Uñac; las diputadas Gabriela Estevez (Córdoba), Blanca Osuna (Entre Ríos), Gisela Marziotta (CABA), Fabiola Aubone (San Juan) y Beba Soria (La Rioja), los diputados Carlos Castagneto (PBA) y José Glinski (Chubut).
Además, adhieren los legisladores Jorge Chica (San Juan), Guillermo Snopek (Jujuy), Juan Manuel Pedrini (Chaco) y Walberto Allende (San Juan).
También se sumaron a sus filas los dirigentes Nicolás Trotta (provincia de Buenos Aires); el ex diputado Pablo Kosiner (Salta); los legisladores provinciales Matías Lapadula (Tierra del Fuego), Verónica Mercado (Catamarca), Juan Manuel Soler (Jujuy), Matías Barroetaveña (CABA) y Federico Alessandri (Córdoba), entre otros referentes.
Según indicaron en un comunicado, la inscripción ante el PJ es el "primer paso", ya que el espacio "pretende ampliar la convocatoria en todo el país y transformar a Primero la Patria en una plataforma para agrupar a dirigentes y organizaciones de otras expresiones políticas".
"En las próximas semanas se realizarán presentaciones en distintas provincias para fortalecer el inicio del camino trazado", cerró el manifiesto de la flamante agrupación peronista, que lleva el mismo nombre que la actual titular del PJ usó para competir por la presidencia del partido con sede en la calle Matheu.