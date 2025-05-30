Volver | La Tecla Nacionales 30 de mayo de 2025 SELLO PROPIO

En búsqueda del voto “decepcionado”, nace una nueva agrupación peronista

Legisladores y dirigentes peronistas lanzaron este jueves "Primero la Patria", una agrupación dentro del PJ que busca contener a los sectores sociales que se encuentran "decepcionados" con la política tradicional.

