Un grupo de científicos desarrolló una tecnología capaz de convertir células cancerosas a normales

LEGISLATURA

Nuevo cuarto intermedio: el oficialismo no consiguió quorum por las re-re La sesión en el Senado no comenzó por falta de acuerdos. Las reelecciones indefinidas y los pliegos judiciales están en el menú de un debate caliente. La oposición se abroquela detrás del NO y tres oficialistas tendrían la llave. Además, se cubrirán vacantes en la Justicia provincial.