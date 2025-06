Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de abril de 2025 INTERNA ATR

Sigue la presión: el kirchnerismo ratificó que CFK será candidata si se desdobla la elección

A través de la senadora Teresa García, el sector cercano a Cristina Kirchner volvió a levantar la bandera de las elecciones concurrentes y ratificaron la candidatura de la expresidenta si la contienda es desdoblada

