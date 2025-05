Kicillof prepara una foto sin acto en Mar del Plata en medio de especulaciones por la interna

Luego de la suspensión del acto con militantes en Mar del Plata, Axel Kicillof ahora prepara una visita a la ciudad balnearia con una serie de reuniones en medio de especulaciones sobre la interna en el peronismo. Las discusiones en Unión por la Patria sobre la estrategia electoral le ponen condimento a una recorrida que no pasará desapercibida.



Cuando todo apuntaba que la próxima acción política electoral del Gobernador sería en el marco de la Asamblea Legislativa el próximo 5 de marzo, en las últimas horas desde el entorno del mandatario activaron contactos para una jornada este sábado 22. La misma tendrá un tono diferente al que estaba previsto para hace 12 días con el empuje del Plenario de la Militancia axelista.



Fuentes provinciales adelantaron a La Tecla que trabajan para una visita de Kicillof al distrito de General Pueyrredón con una agenda cargada. De esta manera, el kicillofismo de la Quinta sección se prepara para una actividad no prevista y algunos intendentes ya se hicieron un lugar para acompañarlo.



La primera acción del sábado será a las 10 cuando el obispo electo de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando sj, inicie su ministerio pastoral como noveno pastor de esa diócesis. En la oportunidad, habrá una misa en la catedral de los Santos Pedro y Cecilia.



El papa Francisco lo nombró el 12 de diciembre de 2024 y sólo restaba la asunción oficial. Ahora la actividad será en un contexto en el sumo pontífice atraviesa un endeble estado de salud que tiene en alerta a todo el Vaticano. Asimismo, se espera la presencia de dirigentes de diferentes signos políticos.



Luego el Gobernador tiene previsto encarar una serie de reuniones con distintos sectores de la sociedad. Entre ellas figura un encuentro con empresarios de la región y luego con referentes de las centrales sindicales.



Por último, la idea es dar un cierre con una foto con la militancia del Plenario Axelista que impulsaba el fallido acto suspendido dos veces. “Es un premio consuelo”, señaló una figura al tanto del armado de la Quinta sección sobre el carácter del encuentro que tendrá a Raúl Calamante, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, como uno de los dirigentes que promueve la actividad.



En este marco, comenzaron a girar especulaciones sobre la visita de Kicillof en medio de las diferencias expresadas con La Cámpora. Algunas voces provenientes del ámbito de la política marplatense dejaron correr la versión de que podría existir la posibilidad de un encuentro entre el Gobernador y Fernanda Raverta. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación alguna y crece la expectativa.



Por su parte, desde calle 6 reiteraron a este medio que “a todas las actividades de Axel nosotros invitamos a todos los compañeros”. La chance de que se muestran juntos en plena tensión interna generada por el armado de listas, el calendario electoral y la autonomización del primer mandatario genera diversas opiniones hacia el interior del peronismo.