Kicillof suspendió acto en la costa, fustigó a Milei y sigue la indefinición electoral

El Gobernador bonaerense otra vez dio de baja la actividad prevista en Mar del Plata para este sábado. Mientras sigue las consecuencias de la estafa cripto del Presidente, ya le puso fecha a la Asamblea Legislativa.

