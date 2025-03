Arreglar platos rotos, acomodarse y empezar de nuevo: el trabajo de Diego Reyes en Puan

El intendente de Puan, Diego Reyes acaba de cumplir su primer año al frente del municipio de la Sexta Sección electoral y compartió el balance de los doce meses de gestión entre los que se destacó por un fuerte acomodo de las deudas que dejó la administración anterior.



En la nueva gestión realizaron un resumen con los gastos y las deudas del gobierno anterior y corroboraron que el intendente Castelli tuvo varias aristas que quedaron sin pagar, entre ellas, los sueldos de noviembre y diciembre del 2023 y los aguinaldos correspondientes. En ese sentido, la nueva gestión pagó la deuda en cuotas.

“Una semana antes de asumir, vemos que hubo una serie de traspasos de fondos de una cuenta en la municipalidad a otra, en donde se le pagó a un espacio político y no se cubría un descubierto que tenían pedido. Esa es la situación que nosotros encontramos. Obviamente llamamos a todos los concejales, a los medios y a los sindicatos para aclararles que nosotros no íbamos a poder pagar los sueldos porque íbamos a asumir en la siguiente situación, menos 120 millones de pesos en el banco, y de un descubierto que no se había cancelado” sostuvo el nuevo intendente, Diego Reyes.





Además, la nueva administración se encontró con una deuda con proveedores 1500 millones de pesos; se debían las retenciones sindicales del personal de 2022 y 2023; había deuda con todos los proveedores de servicios públicos y también había una deuda con Provincia ART de 200 millones" sostuvo el jefe comunal.



“El primero de marzo, nosotros recién empezamos a poder pagar los sueldos de febrero, el primer día hábil del mes, y sin necesidad de financiamiento externo.” sostuvo en intendente Diego Reyes en comunicación con La Tecla. Además, según el secretario de Hacienda Rafael Tetilla que realizó un punteo de cuentas saldadas y compras para el municipio: saldaron deudas con los sindicatos, también el total de las deudas con proveedores. Se realizó la compra de un tomógrafo 0 km ya que el aparato que tenía Puan en la gestión anterior estaba en mal estado y distintas obras y acomodo de caminos rurales y rutas."







En su primer año de Gestión, las obras en los caminos rurales fueron una prioridad para el intendente Reyes.



Por otro lado, realizaron la compra de camiones recolectores de residuos nuevos, “compramos dos camiones compactadores, recolectores de residuos cero kilómetro, una retropala, para hacer limpieza de desagües y demás, dos tractores con desvanecedoras para el mantenimiento de espacios públicos, seis granjeros”, entre otras maquinarias.



Además, desde el municipio se realizó la compra de doble muda de ropa para los 1100 empleados. Hacía muchos años que solamente le compraban algo debes en cuando.

Por otra parte, en lo que va del primer año de gestión las paritarias que cerramos superaron el índice de inflación con el que vamos a terminar el 2024 y los municipales cobran con aumento por encima de los datos del IPC.

En equipo y maquinaria también se invirtió, al igual que en reacomodo de cloacas, caminos rurales, se realizaron tareas de bacheo 23 millones de pesos. Se recuperaron espacios públicos. Además, en áreas deportivas también se llevaron a cabo distintas inversiones y obras de infraestructura, como sucedió en el polideportivo local. En educación, por su parte, se invirtió en infraestructura edilicia por montos totales de 250 millones de pesos.





En Puan, condonaron el pago de tasas a los contribuyentes, en marcas y señales se han descontado hasta el 95% de la tasa a productores. Barrido y Limpieza también se eximio para jubilados y pensionados, discapacitados y bomberos voluntarios.

Otro punto a remarcar tiene que ver con la obra pública “tenemos en ejecución 42 obras a lo largo del distrito, que va desde la remodelación de la Laguna de Puan que es el principal atractivo turístico que tiene el distrito hasta en los polideportivos la puesta en valor de espacios públicos, equipamiento para los polideportivos para que se puedan realizar, los chicos puedan realizar las actividades, en el fondo educativo se ha invertido mucho dinero en canalizarlo a través de las escuelas, sostuvo el alcalde y cerró “Somos conscientes que falta, pero es tiempo de empezar a andar”.