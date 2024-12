Volver | La Tecla Nacionales 4 de diciembre de 2024 SEGUNDO MANDATO

Se define la renovación de Martín Menem como titular en Diputados

Salvo el quórum, está todo dado para la designación de autoridades en la Cámara baja, en una sesión preparatoria convocada para las 14 de este miércoles.

