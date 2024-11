Volver | La Tecla Nacionales 26 de noviembre de 2024 DIVORCIO EN PUERTA

En medio de tensiones, Ficha Limpia pone a prueba la relación entre el Gobierno y el PRO

El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO se juega a todo y nada una vez más este jueves en la Cámara de Diputados. Presión de Mauricio Macri para darle media sanción al proyecto.

