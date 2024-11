Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2024 NO RESISTIO EL ARCHIVO

Tras aprobar propuesta de Lula, Milei tendrá reunión con el presidente de China

El Jefe de Estado argentino finalmente mantendrá un encuentro con Xi Jinping luego de llamar "comunista" al gigante asiático. También retrocedió al apoyar una iniciativa de Brasil.

