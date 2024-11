Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2024 DEBATE ABIERTO

Con el Presupuesto y la reforma electoral en la mira, los alcaldes UCR realizan un nuevo Foro

Los intendentes radicales se vuelven a ver las caras en Rojas. La negociación con el oficialismo que se viene, el reclamo de un fondo, los cambios en el sistema de votación y superar las secuelas de la interna, los desafíos.

