Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de noviembre de 2024 "SEXUALIZACIóN"

“Un esfuerzo de comprensión”: Sileoni al cruce de Villarruel por la polémica por los libros escolares

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires le respondió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien denunció en Twitter que la gestión de Axel Kicillof “sexualiza” a los alumnos a través de los libros distribuidos en las escuelas secundarias.

