Pese a un incremento en las ventas, las pymes acumulan una caída del 13% en 2024

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Día de la Madre, la estabilidad de precios, las ofertas interesantes del mercado y las mayores opciones de financiamiento “le devolvieron algo de dinamismo al consumo”.

