Buenos Aires 24 de octubre de 2024 LA LEY DEL HIELO

Estela de Carlotto dijo que hubo una “una frialdad bárbara” entre Cristina y Kicillof

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se corrió de la discusión por la interna en el peronismo y exteriorizó la tensión que se exhibe entre los dirigentes.

