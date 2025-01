Volver | La Tecla Informe Especial 24 de octubre de 2024 FUERA DE LA POLARIZACION

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Rosca de los terceros en discordia

Cómo se plantan los partidos que quedan relegados por la grieta entre Milei y Cristina. La construcción de una avenida del medio en ciernes que espera la definición de espacios clave para ese armado

