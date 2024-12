Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2024 NEGOCIACIONES

En un encuentro informal, la Provincia y gremios docentes discuten paritarias

Pese a no realizar oferta en la última convocatoria formal, miembros del Ejecutivo bonaerense y las principales centrales obreras discuten un aumento al borde de la liquidación de salarios.

Compartir