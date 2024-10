Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2024 POROTEO

Desde UxP aseguran que están los votos para rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, German Martinez, apuntó contra la oposición dialoguista, al asegurar que “hay una falta de coherencia absoluta en muchos espacios políticos"

Compartir