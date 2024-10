Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2024 CARGOS EN LA MIRA

ACARA vs. Nación: una disputa y una caja millonaria con impacto en la Provincia

El avance del Gobierno nacional en la eliminación de los Registros del Automotor, tuvo su impacto en un millonario acuerdo con la Asociación de Concesionarios de la Argentina (ACARA). Cómo es el sistema de recaudación y qué impacto tiene en la Provincia

