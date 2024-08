Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2024 PERONISMOS

Máximo, Insaurralde, una cena con amigos y pedido de tregua por parte de los alcaldes

Fue durante una reunión informal en ocasión del cumpleaños de un intendente donde un grupo de jefes comunales que le responde, le pidió al líder de La Cámpora que suavice el enfrentamiento con Kicillof. El dato de color de la cena fue que en la mesa también estuvo el exmandamás de Lomas.

Compartir