29 de agosto de 2024

Sigue la purga en La Libertad Avanza: tras idas y vueltas, echaron a Francisco Paoltroni

Luego del escándalo con la diputada Lourdes Arrieta y las visitas a genocidas, ahora el oficialismo decidió apartar a otro legislador del bloque oficialista, en este caso en el Senado. De acuerdo a la nota, los legisladores oficialistas argumentaron "diferencias irreconciliables".

