Nacionales 27 de agosto de 2024 FEDERALISMO ATR

Ignacio Torres deslizó la posibilidad de trasladar la Capital Federal a la Patagonia

El gobernador de Chubut le concedió una entrevista al Canal 12 de Trelew, en la cual expresó que “ya está hablado con varios gobernadores” y que “el Ejecutivo nacional también lo está analizando”

