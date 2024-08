Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2024 EN PELIGRO

Transporte en crisis: peligra la continuidad en septiembre y la Provincia no se hará cargo del subsidio

Las cámaras empresariales del transporte emitieron un comunicado con cuestionamientos al gobierno nacional por la quita de subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

