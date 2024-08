Feroz incendio en la planta de YPF de Ensenada: Bomberos trabajan en el lugar

Varios autobombas se acercaron al lugar para bajar la intensidad del fuego y el humo que se esparció por La Plata, Berisso y Ensenada tras el incendio de uno de los tanques de la refinería de YPF. Por el momento, y pese a las imágenes impactantes, no hay victimas fatales tras el incendio.

Pasadas las 16 comenzaron a difundirse imágenes con el cielo totalmente tapado por el humo y según informaron el predio fue rápidamente evacuado por el personal de bomberos. Los vecinos captaron las imágenes con su celular e indicaron que por la cantidad de humo se complica respirar.







Por su parte indicaron que no hay riesgo de propagación pero deberán trabajar para controlarlo por completo. Tras observarse las nubes negras en el cielo de la Región Capital, circularon varias imágenes que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales.





Ni bien trascendieron los videos, desde YPF informaron sobre el incendio en zona de tanques de la Refinería del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi ubicado en Ensenada.



A su vez, añadieron que “inmediatamente, se intervino en la zona con la guardia de emergencias del Complejo que están conteniendo la situación. Hasta el momento no se produjeron heridos”.







“La compañía quiere llevar tranquilidad a los vecinos de la zona. Se trabaja en el control de la situación. YPF continuará informando sobre el incidente a medida que surjan novedades”, cerraron el comunicado.



Por otra parte, desde la municipalidad de Berisso, conducida por Fabián Cagliardi, emitieron un comunicado donde manifestaron: “Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informamos que, debido a un foco ígneo dentro de la destilería YPF, se encuentra interrumpido el paso por la avenida 60 de ambas manos. En tal sentido, recomendamos a los conductores que deseen ingresar o egresar de la ciudad de Berisso, hacerlo por calle 8 (ex 65) o avenida 66″



NOTICIA EN DESARROLLO