La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2024 RIGI PROVINCIAL

Entre negociaciones y redacción, el Gobierno aclaró los tantos sobre el RIGI bonaerense

El ministro de gobierno Carlos Bianco, encabezó junto a Pablo López (Economía) y Nicolás Kreplak (Salud) una nueva conferencia, donde puntualizaron sobre el impacto de las medidas nacionales en la Provincia, además de anunciar medidas sanitarias.

