Volver | La Tecla Nacionales 18 de agosto de 2024 “ALGUNAS DIFERENCIAS"

Aquí no ha pasado nada: el Gobierno minimizó la tensión entre Villarruel y Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, atribuyó a los medios los conflictos internos entre el Presidente y su vice. "Son las relaciones normales", argumentó. "Tienen coincidencias sustanciales y algunas diferencias", indicó. ​​​​​​​

