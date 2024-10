Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de agosto de 2024 GRAFICA

Menéndez: “Tomamos la decisión de alimentar desviando o sacrificando partidas”

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, habló con La Tecla sobre el impacto de la crisis en el distrito y trazó un panorama complejo.

Compartir