Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de agosto de 2024 REPASO DE ESCENARIO

Massa recibió a sus intendentes: crece la preocupación por el efecto Milei

El líder del Frente Renovador recibió a los jefes comunales bonaerenses en Capital Federal. Análisis de la situación social en plena crisis económica profundizada por el ajuste del Gobierno nacional.

Compartir