Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2024 REPASO DE ESCENARIO

Massa juntó a su tropa de intendentes y prepara pasos a seguir

El líder del Frente Renovador mantuvo un encuentro con los jefes comunales bonaerenses en Capital Federal. Análisis de la situación política tras el escándalo que rodea a Alberto Fernández.

Compartir