La tropa de intendentes peronistas exige saber quién mandó a matar a CFK

DÍA DE LA LEALTAD

Axel Kicillof pidió unidad en el PJ: “Nunca me van a ver buscando divisiones” El gobernador bonaerense encabezó un acto con más de 25.000 personas en Berisso. Con críticas a Milei y sin mencionar a Quintela, aseguró: "Los días más felices siempre fueron con Cristina". También mandó un mensaje a la expresidenta al expresar: "No me interesa disputar ninguna interna".