Pozo Argerich: extendieron el plazo de perforación

Por pedido de Equinor, el gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de julio los trabajos en el CAN 100, a 300 km de la costa de Mar del Plata. En un principio, el plazo era hasta el 15 de junio. Las posibilidades en materia de empleo e inversión.

