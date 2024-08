Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2024 EDUCACION

“Con sectores radicales y del PRO”: Sileoni habló sobre las reformas en la educación escuela secundaria

El titular de la cartera educativa bonaerense explicó los lineamientos centrales del proyecto, que termina con la repitencia y propone un recorrido más parecido al universitario. “lo aprobamos por unanimidad, junto a sectores radicales y del PRO”, precisó Alberto Sileoni.

Compartir